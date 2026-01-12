Barsallo: Acuerdos “no son políticos”

Seguridad, agua y basura están en la agenda del Concejo Municipal de San Miguelito, que ahora dirige Juan “Lolo” Barsallo, representante del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

“Entre las prioridades... Ya tenemos instalada una mesa para tratar el tema de seguridad, que es una problemática del distrito. Este es uno de los retos importantes”, expresó Barsallo.

Destacó que también un “tema álgido es el de la basura, que debemos afrontar con compromiso como municipio, entre Alcaldía y Juntas Comunales”. El máximo responsable de la corporación edilicia se comprometió en trabajar junto con sus compañeros en beneficio del distrito de San Miguelito. “Tengo la responsabilidad de tener ese engranaje para llegar con todos los concejales a consensos importantes”, manifestó.

Barsallo resaltó que, “los acuerdos (en el Concejo) no son políticos, ese es el mensaje de trabajar con comunicación, responsabilidad y sobre todo para servirle al corregimiento”.

Barsallo reemplazó en el cargo al representante de Rufina Alfaro, Iván Cheribín, por la libre postulación.