Buscan blindar al Estado contra ciberataques con nueva ley de ciberseguridad

La Asamblea Nacional (AN) inició la discusión, en primer debate, de un proyecto de ley que busca fortalecer la ciberseguridad en las instituciones públicas y reducir la vulnerabilidad del Estado frente a ataques informáticos y secuestro de datos.

Conforme al reporte oficial, la propuesta, identificada como el proyecto de ley 401, fue acogida por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado Luis Eduardo Camacho.

La iniciativa legislativa, presentada por el diputado Ariel Vallarino, establece “un programa general de buenas prácticas de ciberseguridad para el sector público y propone medidas para disminuir la exposición de las entidades estatales ante virus informáticos que secuestran archivos gubernamentales”.

El proyecto plantea la obligatoriedad de la formación continua de los servidores públicos en materia de ciberseguridad, tomando en cuenta el tipo de información que manejan y el área donde desempeñan sus funciones.

La norma sería aplicable a: funcionarios del Gobierno Central, instituciones descentralizadas, municipios, servicio diplomático y empresas donde el Estado posea al menos el 51% de participación, así como cualquier entidad que administre fondos públicos o bases de datos estatales.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es el establecimiento de sanciones disciplinarias para funcionarios que incumplan medidas básicas de seguridad digital.

El documento señala que se considerarán faltas graves “compartir con terceros credenciales de acceso o contraseñas asignadas para el desempeño laboral, una práctica que suele figurar entre los principales riesgos de seguridad informática en organizaciones públicas y privadas”.

También contempla sanciones para quienes “desactiven, alteren o evadan deliberadamente los controles de seguridad informática instalados en los equipos de la entidad gubernamental”.

Solamente este año se han visto comprometidos datos de la Caja de Seguro Social y la Contraloría General.