Camacho pide priorizar empleo y depuración del sistema de justicia en nueva etapa legislativa

A pocos minutos de iniciar una nueva etapa en la Asamblea Nacional (AN), el diputado Luis Eduardo Camacho hizo un llamado a enfocar los esfuerzos del país en la aplicación efectiva de las leyes, la generación de empleo y el saneamiento de las instituciones encargadas de impartir justicia.

“Más del 51% de los panameños considera que no se necesitan más leyes para combatir la corrupción, lo que se necesita es aplicar las que tenemos, se necesita ser eficiente. Mientras que en el Ministerio Público y en algunas partes del Órgano Judicial no se haga el saneamiento que hay que hacer de esa gente que es la que ha provocado la crisis en el tema de la justicia, aquí esto va a suceder, este no es un tema de leyes”, expresó Camacho ante periodistas.

El diputado señaló que la nueva legislatura debe concentrarse en atender los problemas que afectan directamente a la población, en especial a los sectores más vulnerables, destacando el desempleo como el principal reto nacional. “Confío en que sea una legislatura que le dé prioridad a los principales problemas de los panameños, sobre todo a los más necesitados. No es un secreto que el principal problema del país sigue siendo el desempleo, hay que reducir ese 10% de desempleo para que mejore la calidad de vida de los panameños, para ello se necesita crecimiento económico”, afirmó.

En ese contexto, también se refirió al rol del Ministerio Público y del Órgano Judicial, instando a una depuración interna que permita recuperar la credibilidad en el sistema de justicia. “Al procurador (Luis Gómez), al cual yo le tengo respeto, le tengo aprecio, yo le digo que se enfoque en sanear la institución. Mientras esté ahí, esa gente que le ha hecho daño a la justicia va a seguir el problema. Igual en el Órgano Judicial donde las enemistades personales de quienes dirigen, sobre todo la máxima colegiatura del Órgano Judicial, la justicia debe actuar en razón no de quién es la persona o como se llama la persona, sino de qué hay en el expediente”, sostuvo.