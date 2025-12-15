Cirilio Salas Lemos obtiene la presidencia del Partido Popular

Cirilo Salas Lemos fue electo como presidente del Partido Popular (PP) tras el Congreso Nacional Ordinario del colectivo.

“Hemos llegado hasta aquí a pesar de las trabas que se han puesto para esta convención. Muchos delegados regresan a sus hogares y a sus comunidades atravesando circunstancias difíciles, pero lo hacen porque han creído en este proyecto y en este partido, que tiene lo más importante: su valor, su calor humano y su gente”.

También se definió la conformación de distintos órganos internos. Como vicepresidentes fueron electos José Caicedo, Rafael Pino Pinto, César Herrera, Luis Castillo y Jonathan Batista, mientras que Tolentino Soto asumirá como fiscal.

En tanto, Yolanda Robinson como defensora de los derechos de los miembros. El Comité Político quedó integrado por Amylet Torres, Benigno Delgado, José Pitti, Bernardino González, Bertrand Samudio, Mery Troya, Berta García, Ernesto Quijada, Nelva García, José Gil, Gabriel Miranda y Francisco Palacio.

El Tribunal Ético Electoral estará conformado por César Espinosa, Mariela French, Dorayma Rodríguez, María Atencio y Ucrania Sánchez.