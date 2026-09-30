Comité y Consejo del PRD censuran a Balbina Herrera

El Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Directivo Nacional del Partido Revolucionario Democrático (PRD) censuraron públicamente las actuaciones, comunicados y misivas difundidas por la secretaria general del colectivo, Balbina del Carmen Herrera Araúz, y rechazaron que las diferencias internas sean llevadas al ámbito mediático.

En una resolución conjunta, ambos organismos señalaron que Herrera habría evadido los espacios estatutarios para dirimir diferencias y optado por la confrontación mediática, lo que, según el documento, contraviene la disciplina, la unidad y los deberes establecidos en el artículo 5, literal “g”, del estatuto.

El Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Directivo Nacional también desautorizaron y rechazaron el contenido de una misiva enviada el 28 de septiembre a la bancada de diputados. Según la resolución, el documento recoge una opinión estrictamente personal y no representa una posición institucional aprobada por ninguno de los dos organismos de dirección.

A su vez, ratificaron su respaldo a la propuesta de reformas electorales y señalaron que las adecuaciones normativas fortalecen la institucionalidad y la participación democrática.

El documento lleva la firma del presidente del colectivo, el diputado Benicio Robinson.