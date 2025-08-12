Confrontaciones en la oposición

Existe una confrontación en redes sociales entre los diputados que integran el llamado bloque opositor, sobre todo, entre los integrantes de la bancada Seguimos y los de la Coalición Vamos.

Las diferencias surgieron durante el periodo de coordinación para la conformación de las comisiones de trabajo permanente de la Asamblea, y estalló tras la votación secreta para escoger a los comisionados, donde surgieron acusaciones de traición hacia dos legisladores.

El diputado de la bancada Seguimos y del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, se refirió al tema en recientes declaraciones. “No creí que los de la Alianza serían igual de traicioneros que los de los partidos”, dijo.

Sin especificar nombres, el diputado panameñista José Luis Varela también se pronunció, revelando que un diputado de Cambio Democrático, que formó parte de los 37 que votaron para que el panameñista Jorge Herrera llegara a la presidencia de la Asamblea, decidió votar aparte a cambio de integrar la Comisión de Presupuesto. “Éramos 36, no 37, al momento de las votaciones. Nunca tuvimos un control exacto de la conformación de las comisiones; sin embargo, sí hubo dos personas de nuestro bloque que no votaron por los diputados de nuestro bloque”.

La diputada Walkiria Chandler, una de las señaladas, ha afirmado en múltiples ocasiones que está alineada con su bancada Vamos y aseguró que hubo injerencia del Ejecutivo durante las escogencias.