$!Contralor denuncia falta de rendición de cuentas

El contralor general de la República, Anel Flores, denunció el incumplimiento en la rendición de cuentas por parte de un grupo de diputados y partidos políticos, incluyendo a los independientes de la coalición VAMOS y MOCA.

Según Flores, varios actores políticos han solicitado prórrogas para presentar sus informes, pese a acumular alrededor de un año y medio de gestión “sin rendir cuentas”.

Entre los nombres mencionados por el contralor figuran Ricardo Lombana, Betserai Richards, Alexandra Brenes, entre otros. Aseguró que la mayoría son de la coalición Vamos, que no han cumplido con la rendición de cuentas, al igual que de los partidos PRD, Molirena y MOCA.