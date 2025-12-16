Política

Contralor denuncia falta de rendición de cuentas

Contralor denuncia falta de rendición de cuentas
Cortesía | Anel Flores, contralor general de la República.
Contralor denuncia falta de rendición de cuentas
Contralor denuncia falta de rendición de cuentas
Contralor denuncia falta de rendición de cuentas
Amilkar Rodriguez
16 de diciembre de 2025

El contralor general de la República, Anel Flores, denunció el incumplimiento en la rendición de cuentas por parte de un grupo de diputados y partidos políticos, incluyendo a los independientes de la coalición VAMOS y MOCA.

Según Flores, varios actores políticos han solicitado prórrogas para presentar sus informes, pese a acumular alrededor de un año y medio de gestión “sin rendir cuentas”.

Entre los nombres mencionados por el contralor figuran Ricardo Lombana, Betserai Richards, Alexandra Brenes, entre otros. Aseguró que la mayoría son de la coalición Vamos, que no han cumplido con la rendición de cuentas, al igual que de los partidos PRD, Molirena y MOCA.

$!Contralor denuncia falta de rendición de cuentas

Rechazamos categóricamente los “señalamientos por parte del contralor (Anel Flores), insinuando que MOCA no ha rendido cuentas. Hemos cumplido con absolutamente todo lo exigido por las leyes y lo seguiremos haciendo”.

“Las asignaciones que da el Ministerio de Economía y Finanzas y los problemas que hay en las mismas nada tiene que ver con las declaraciones del contralor, todos los funcionarios deben cumplir con obligación de rendir cuentas”, precisó.

Las reacciones

“El contralor no presentó la información correcta, porque hay 18 diputados de la bancada VAMOS, de esos cinco renunciaron a todo el financiamiento post electoral, 13 tienen la responsabilidad de rendir cuenta y solo dos pidieron una prórroga”.

Tags:
diputados
|
rendición de cuentas
|
Denuncia
|
Contralor
|
Anel Flores
|
Panamá
|
TE PUEDE INTERESAR