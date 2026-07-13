Diputada Patsy Lee se incorpora a la bancada independiente VAMOS

La bancada independiente VAMOS anunció este 13 de julio la incorporación de la diputada del Partido Popular Patsy Lee Rentería a su equipo legislativo.

A través de un comunicado, la agrupación indicó que la llegada de la diputada busca fortalecer su agenda basada en la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el trabajo legislativo.

“Desde el inicio de la gestión legislativa, la diputada Patsy Lee Rentería ha demostrado compromiso con los principios de la Bancada Independiente VAMOS y con el trabajo en favor de la ciudadanía”, señaló el comunicado.