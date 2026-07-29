Diputada Paulette Thomas explica su voto por Lilia Batista tras ser suspendida de Vamos

La diputada Paulette Thomas explicó su decisión de respaldar, a través de su suplente Edilberto Guerrero, la candidatura de Lilia Batista para presidir la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, luego de que la bancada Vamos anunciara su suspensión.

Thomas señaló que su suplente votó a favor de Batista durante la elección de la Junta Directiva de la comisión, y explicó que la decisión respondió a un compromiso que, según afirmó, había asumido con la diputada días antes de la elección.

“Esta decisión respondió al compromiso que asumí con la diputada Batista días antes de la elección, en un momento en el que únicamente existían dos candidaturas viables para ocupar la presidencia de la comisión, ninguna de ellas perteneciente a la Coalición Vamos”, indicó.

La diputada aseguró que, en ese contexto, dio su palabra de respaldar la aspiración de Batista.

Thomas también defendió su trayectoria dentro de Vamos y afirmó que ha respaldado las decisiones e iniciativas de la bancada. Señaló que igualmente ha acompañado al diputado Jorge Bloise en las iniciativas y responsabilidades que ha asumido.

“Sin embargo, en esta ocasión existía un compromiso previo, asumido con la Honorable Diputada Lilia Batista antes de que se definieran las candidaturas y en un escenario distinto al que posteriormente se presentó”, sostuvo.

“Por respeto a la palabra empeñada y a los principios que rigen mi actuar, consideré que lo correcto era honrar ese compromiso”, afirmó.

La diputada también señaló que se mantendrá firme frente a las críticas que pueda generar su decisión. “En un panorama político donde la palabra está cada día más devaluada, yo me mantendré firme y no será ni con elogios ni con amenazas que me desvíe de las enseñanzas de mis padres”, expresó.