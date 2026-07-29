Vamos suspende a Paulette Thomas de la bancada tras votación de su suplente en Comisión de Educación

La bancada independiente Vamos anunció la suspensión de la diputada Paulette Thomas, luego de que su suplente, Edilberto Guerrero, votara a favor de las candidaturas de Lilia Batista, de Realizando Metas (RM), y Gertrudis Rodríguez, de Cambio Democrático (CD), para presidir y ocupar la vicepresidencia de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional.

La decisión se produce después de que el líder de Vamos, Juan Diego Vásquez, calificara previamente como “inaceptable” la actuación y solicitara al jefe de bancada, Jorge González, convocar a los diputados para evaluar la suspensión de Thomas.

En el comunicado emitido este miércoles, Vamos señaló que Thomas “ha sido suspendida de la bancada” tras la votación de su suplente.

La bancada sostuvo que “el compromiso colectivo es nuestra bandera y está por encima de cualquier interés” y agregó que las decisiones de la coalición “se construyen entre todos y deben respetarse una vez tomadas”.

Según Vamos, la suspensión tiene como objetivo “dar tiempo para analizar lo sucedido y actuar con responsabilidad frente a la organización”.

El caso será remitido al Comité de Ética de la Coalición Vamos, que deberá investigar los hechos y determinar las posibles sanciones conforme al Código de Ética y los estatutos de la organización.