Diputado Vega y creador de contenido protagonizan altercado en la Asamblea Nacional

Un altercado se registró este lunes en la Asamblea Nacional entre el diputado de Vamos Jhonathan Vega y el creador de contenido Pedro Rodríguez.

De acuerdo con versiones, la confrontación incluyó insultos, palabras subidas de tono y hasta manotazos. Se afirma que Rodríguez propinó un golpe al diputado, y que posteriormente fue sacado presuntamente esposado de las instalaciones.

Rodríguez denunció públicamente: “ante el país la agresión física y verbal de la que fui objeto por parte del diputado Jonathan Vega, un hecho que no solo atenta contra mi integridad, sino contra el derecho de todos los ciudadanos a defender los bienes públicos”.

Explicó que se encontraba en el Legislativo realizando “gestiones ciudadanas: entregando notas, buscando conversar con diputados y recorriendo las oficinas correspondientes, con el único propósito de impedir que se nos arrebate el estadio de béisbol de Dolega, un patrimonio de todos, que el diputado Vega pretende entregar a PANDEPORTES”.

Sobre el hecho, aseguró que Vega “me agredió físicamente y me amenazó de muerte, diciéndome que atente a mi seguridad cada vez que salga y camine en mi propio distrito”, agregando que “me vi obligado a defenderme ante su ataque. Este acto de violencia no solo es una ofensa personal, sino un abuso de poder”.

Rodríguez pidió la intervención de las autoridades: “Exijo a las autoridades competentes que actúen con firmeza, abran las investigaciones correspondientes y garanticen mi seguridad y la de quienes, como yo, defendemos los derechos de nuestras comunidades frente a los intereses de un diputado que pretende despojarnos de lo que nos pertenece a todos”.

Por su parte, el diputado Jhonathan Vega se refirió al incidente en redes sociales: “Hoy se registró un incidente en las instalaciones de la Asamblea Nacional con una persona que no labora en esta institución, un momento de tensión que en ningún caso debió escalar”.

Agregó además que “reitero mi compromiso con el respeto, el diálogo y la convivencia pacífica que deben prevalecer en todo espacio público”.