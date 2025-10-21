Diputados aprueban por insistencia modificaciones a la Ley de la Abogacía en Panamá

El pleno de la Asamblea aprobó por insistencia el proyecto de Ley 168 sobre el ejercicio de la abogacía en Panamá, el cual fue vetado por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Tras la lectura de las observaciones hechas por el mandatario, y sin modificaciones se volvió a aprobar en tercer debate, con 50 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Las objeciones del Mandatario, según lo expresó el mandatario mediante nota oficial, el proyecto representa un retroceso significativo en los estándares de calidad, ética y control institucional del ejercicio legal en el país, al introducir alternativas adicionales al examen profesional obligatorio, como la publicación de una tesis o la realización de servicio voluntario.

Señala que la nueva ley flexibiliza excesivamente el proceso de obtención de la idoneidad y disminuye la rigurosidad exigida actualmente.

El Ejecutivo adviertió que esas nuevas vías podrían generar confusión, baja exigencia académica y falta de mecanismos claros de evaluación.