El diputado Neftalí Zamora se separa de la bancada Vamos

El diputado Neftalí Zamora anunció su renuncia formal a la bancada Vamos en la Asamblea Nacional, asegurando que continuará ejerciendo sus funciones desde su curul como independiente.

En su declaración, Zamora afirmó que su independencia de criterio “no es negociable” y sostuvo que la política requiere coherencia y la capacidad de impulsar transformaciones estructurales, más allá de decisiones populares o intereses políticos futuros.

El diputado rechazó que se haya incrementado el presupuesto de la Asamblea, señalando que este es menor al del periodo anterior 2024-2025 y también inferior al del quinquenio 2019-2024.

Zamora también criticó el comunicado emitido por la Coalición Vamos, al considerar que responde “a presiones políticas de cara al 1 de julio y a una línea que prioriza la taquilla y el espectáculo sobre el debate técnico y la sensatez”.

Finalmente, reiteró que su decisión responde a la defensa de su independencia y aseguró que continuará trabajando por los intereses de los ciudadanos de Panamá Norte y del país desde su posición como diputado independiente.