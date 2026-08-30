El PRD reúne este domingo en Santiago a sus autoridades electas

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) reúne este domingo 30 de agosto en Santiago a alcaldes, representantes, diputados y autoridades electas de todo el país, durante el Encuentro Nacional de Autoridades Electas del colectivo.

El diputado y tercer subsecretario del PRD, Raúl Pineda, destacó la importancia de mantener la unidad, organización y cercanía con las comunidades.

Pineda afirmó que el PRD fue el partido que más autoridades logró elegir en las pasadas elecciones y sostuvo que ese resultado respondió a la confianza de miles de panameños.

“Hoy estamos en oposición, pero seguimos de pie. Nos toca resistir, corregir, renovar y trabajar más que nunca”, manifestó.

El dirigente aseguró que el colectivo mantiene territorio, estructura y gente, y lanzó un mensaje sobre el futuro del partido: “Vamos a volver, y vamos a volver más fuertes”.

El encuentro busca compartir experiencias, fortalecer la gestión de las autoridades electas y reafirmar el compromiso de trabajar de manera coordinada por las comunidades.