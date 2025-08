Elección de comisiones a votación ¿Cómo funciona este mecanismo?

Tras más de un mes de reuniones para definir la conformación de las 15 comisiones permanentes de la Asamblea Nacional (AN) sin llegar a acuerdos, se resolvió llevar el proceso a votación. Hoy los diputados fueron citados a las 11:00 a.m. en el pleno de la AN para desarrollar el proceso.

De acuerdo con el Artículo 43 del Reglamento Interno del Legislativo, el procedimiento a seguir para la votación establece que primero “el número total de diputados se dividirá entre el número de miembros de la comisión que se va a elegir, cuyo resultado se denominará cociente de elección”. Luego, “cada diputado votará en una sola papeleta por su candidato o candidata, y se declararán electos los que hayan obtenido un número de votos no menor del cociente de elección”.

“Si después de adjudicadas las representaciones por razón del cociente de elección quedan puestos por llenar, se declararán electos para ocuparlos a los que hayan obtenido el mayor número de votos. En los casos de empate decidirá la suerte”, se explica en el documento.

Hay que recordar que cada comisión la conforman 9 miembros, con excepción de la de Presupuesto que está compuesta por 15 parlamentarios. Diputados consultados por Metro Libre expresaron estar preparados para someter a votación la conformación de las comisiones permanentes, pero no descartan que se puedan lograr consensos antes.

Janine Prado, diputada de Vamos, indicó que “estamos citados, en caso de no existir consenso, conforme al Artículo 43, iremos a votación en el pleno”. Así, el parlamentario Osman Gómez, de la bancada Mixta, expresó que “si no hay consenso vamos a las urnas gane quien gane”.

Por su parte, José Pérez Barboni, diputado de Seguimos, dijo que “como dice la ley, el voto es secreto, y debe haber 15 urnas”.

Por su parte, Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas, indicó que el consenso todavía es una opción. “Entiendo que citaron a los jefes de bancadas a las ocho para tratar de rescatar el consenso. Donde no se logre habrá votación secreta por comisión”.