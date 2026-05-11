En Guabito se impulsa el turismo y comercio local

La representante del corregimiento de Guabito, en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, Jennifer Ruíz, desarrolla un plan de gestión enfocado en fortalecer el turismo, respaldar a los emprendedores locales, mejorar la infraestructura comercial y promover oportunidades para la juventud.

Ruíz destacó que, “actualmente una de las principales apuestas de mi administración es consolidar el potencial turístico de la zona, por eso realizamos consultas para lograr que Guabito sea declarado como área turística”.

“Somos el segundo paso fronterizo más transcurrido y estamos viendo un importante auge económico gracias al turismo comercial que existe en este punto”, expresó la representante.

Asimismo, señaló que “buscamos potenciar el ecoturismo en la región, destacando que Bocas del Toro no solo cuenta con atractivos insulares, sino también con ríos y otros recursos naturales que representan un gran atractivo para visitantes nacionales y extranjeros”.

En materia de emprendimiento, Ruíz indicó que mantienen “programas de apoyo para artesanos locales, con el propósito de que puedan ofrecer productos autóctonos a los turistas”. Explicó que se les brinda respaldo mediante materia prima y herramientas necesarias para fortalecer sus negocios.

Finalmente, la edil subrayó que “mi anhelo al terminar mi periodo es ver un corregimiento próspero y lleno de oportunidades para todos”.