$!Entidades: bajo la lupa por los gastos

En medio de cuestionamientos por el pago de seguros privados de salud y vida a algunos funcionarios con fondos del Estado, esta semana continúan las entidades sustentando sus presupuestos para la vigencia fiscal 2026 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. La semana pasada sustentaron 20 entidades ante los comisionados.

El diputado y presidente de la comisión, Eduardo Vásquez, manifestó que “hemos llevado un ritmo importante, aproximadamente 5 vistas al día; queremos mantener el ritmo para lograr que las diferentes instituciones tengan su presupuesto y empiecen con la ejecución del mismo en beneficio de todos los panameños”.

“Aspiramos a que la próxima semana sigamos avanzando a este ritmo, ya que se demoró demasiado en la instalación de la comisión y el único perjudicado en este tema es el país, por ende los panameños”, agregó.

Piden priorizar fondos

Una de las entidades que tiene una partida destinada en el presupuesto para el pago de una póliza colectiva privada, que representa un desembolso de $15 millones, es el Órgano Judicial. Diputados y miembros de la sociedad civil piden que esas partidas no sean aprobadas.

“No puede ser que el pueblo pase necesidades mientras que funcionarios con poder se beneficien a sí mismos”, manifestó el parlamentario Jonathan Vega.

La diputada y miembro de la Comisión de Presupuesto, Janine Prado, expresó que “el dinero público debe servir al bien común, no a privilegios disfrazados de derechos”.