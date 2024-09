$!¿Existe la posibilidad de una fusión entre RM y CD?

Sobre la posibilidad de una fusión entre los partidos políticos Realizando Metas (RM) y Cambio Democrático (CD), ambos fundados por Ricardo Martinelli, el propio expresidente dejó claro que esa unión no se daría. “Eso no pasará nunca”, expresó. Otro que anunció su negación es el secretario general de RM y diputado Luis Eduardo Camacho, quien exclamó que “no me gusta la idea”.

Así, dirigentes de CD también salieron al paso y manifestaron su postura. Roberto Henríquez, quien busca la presidencia de este partido, dijo estar en desacuerdo, “nunca bajo mi presidencia se eliminaría el esfuerzo de 26 años de hombres y mujeres”, exclamó. Por su parte, Jimmy Papadimitriu vaticinó que, si Henríquez queda dirigiendo Cambio Democrático, esa fusión se dará.

“La fusión de dos o más partidos será acordada por las respectivas convenciones, congresos o asambleas nacionales ordinarias o extraordinarias, por no menos de las dos terceras partes de los miembros presentes”, según el Código Electoral.