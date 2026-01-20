Iniciativa sobre conservación de tiburones y rayas en análisis en subcomisión

La subcomisión de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional llevó a cabo el análisis y consulta del proyecto de ley No. 274, iniciativa que modifica, adiciona y deroga disposiciones de la Ley 9 de 1 de marzo de 2006, con el objetivo de restaurar y conservar las poblaciones de tiburones y rayas en la República de Panamá.

La reunión fue encabezada por la diputada Graciela Hernández, presidenta de la subcomisión, y contó con la participación de representantes de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), así como de pescadores artesanales, entre otros.

Durante la sesión, se analizaron los alcances de la iniciativa legislativa y su impacto en materia ambiental, técnica y socioeconómica.

En el intercambio de opiniones, algunos representantes del sector pesquero manifestaron sus observaciones y preocupaciones relacionadas con la propuesta, las cuales fueron escuchadas y tomadas en cuenta como parte del proceso de consulta.

La Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo informó que la próxima reunión de la subcomisión se realizará el jueves 29 de enero, con el fin de continuar el análisis del proyecto de ley y recoger aportes de los distintos sectores involucrados.