La Asamblea analiza cambios a proyecto para prevenir y atender el acoso escolar

La Asamblea Nacional (AN) realizó una segunda mesa técnica para recoger propuestas de instituciones y organizaciones vinculadas al acoso escolar, con el objetivo de fortalecer el anteproyecto de ley que crea un programa de prevención, detección y reparación temprana de este problema en los centros educativos.

Según el reporte oficial, la reunión fue organizada por el despacho de la diputada Grace Hernández, quien dirigió la mesa técnica. Hernández explicó que se trabaja en modificaciones al documento para abordar el acoso escolar desde la perspectiva de padres de familia, docentes y directivos, y dotarlos de herramientas para atender estas situaciones.

Se detalló que la iniciativa también contempla reformas a la Ley 289, que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas del país. El propósito, de acuerdo con lo expuesto durante la reunión, es fortalecer esta legislación y atender vacíos relacionados con las consecuencias del acoso escolar.

Durante esta segunda sesión, las instituciones participantes fueron distribuidas en cinco mesas temáticas para analizar modificaciones y posibles artículos nuevos.

Jaeenne Bynoe, presidenta de la Asociación Antibullying José “Bodoco” Jaramillo, destacó la importancia de la iniciativa y afirmó que representa una oportunidad para evitar que otros niños atraviesen situaciones similares a las vividas por su hijo, a quien identificó como la primera víctima de este problema dentro de su experiencia.