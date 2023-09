Tras la oficialización de la candidatura a la vicepresidencia de la República de Marta Linares de Martinelli, acompañando a su esposo Ricardo Martinelli como fórmula presidencial del partido Realizando Metas (RM), han surgido opiniones sobre si es constitucional o no esta pretensión.

Para muchos juristas dicha postulación es viable, ya que la Constitución habla sobre la figura de presidente, más no de un candidato a presidente.

“Primero en derecho civil los esposos no son parientes, no hay grado de consanguinidad porque es un vínculo que se puede romper con el divorcio, por lo que ese impedimento que le están endilgando a la candidatura de la señora Marta Martinelli no va para ningún lado”, resaltó Álvarez.

Por su parte, el abogado Roberto Ruiz Díaz afirmó que “el artículo 193 de la Constitución, tal como está redactado, no hay impedimento para que el Tribunal Electoral admita postulación de Marta de Martinelli. Pero eso no quiere decir que no pueda ser demandado posteriormente, como sucedió con su anterior postulación y que la Corte interprete el numeral 5 del 193 en forma diferente y lo confronte con otras normas”.

Contrario a esto, el exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado lo tildó de antidemocrático e inconstitucional.

“Si el señor Ricardo Martinelli llega a ser presidente el artículo 193 N°5 inmediatamente le prohibiría a su cónyuge ser vicepresidente de la República porque habla de los pariente del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente de la República”, expresó Márquez Amado.