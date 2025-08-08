Parlatino debate retos regionales: desde la exposición digital en jóvenes hasta seguridad alimentaria

Temas tan diversos como la prevención del embarazo adolescente, la trata de personas, el comercio ilícito, el etiquetado frontal de alimentos y la gestión de recursos hídricos fueron abordados por tres comisiones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) reunidas en su sede permanente en Panamá el 7 y 8 de agosto.

Conforme al reporte oficial, cerca de 50 parlamentarios de América Latina y el Caribe participaron en las sesiones de las comisiones de Igualdad de Género, Niñez y Juventud; Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado; y Agricultura, Ganadería y Pesca.

En la Comisión de Igualdad de Género, el debate central giró en torno a la Ley Modelo de embarazo adolescente. La congresista peruana Patricia Chirinos propuso la prohibición absoluta de matrimonios infantiles, mientras la asambleísta ecuatoriana Camila León sugirió integrar la educación financiera a la educación sexual. Expertos como la psicóloga Verónica Violant Holz alertaron sobre los efectos de la exposición digital en la concentración, rendimiento académico y salud mental de niños y adolescentes.

Por su parte, la Comisión de Seguridad Ciudadana, presidida por el diputado Ramiro Gutiérrez, discutió el fortalecimiento de la legislación contra el comercio ilícito, la delincuencia transnacional y la trata de personas. El Dr. Guillermo Favale, invitado especial, advirtió sobre el riesgo de desinformación en la era de la hiperconexión.

La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, presidida por el uruguayo Carlos Reutor y con apoyo técnico de la FAO, analizó la situación de seguridad alimentaria en la región, señalando que el 25% de la población enfrenta algún nivel de inseguridad. Se avanzó hacia una Ley Modelo sobre Dietas Saludables y se confirmó la participación del Parlatino en el Foro Alianza Iberoamericana–FAO en octubre, en México.