Presidente Mulino se reunió con la bancada de Cambio Democrático

Este lunes, 18 de mayo, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió con los ocho diputados de la bancada legislativa de Cambio Democrático, con el objetivo de impulsar iniciativas de ley consideradas prioritarias para el país, según un comunicado de la Presidencia.

El encuentro se realizó en el Salón Paz del Palacio de las Garzas y contó con la participación de los ministros Juan Carlos Orillac, de la Presidencia, y Felipe Chapman, de Economía y Finanzas, además de asesores del Ejecutivo.

La bancada de Cambio Democrático está integrada por los diputados Carlos Afú, Manuel Cohen, Yesica Romero, Julio de la Guardia, Orlando Carrasquilla, Didiano Pinilla, Gertrudis Rodríguez y Eduardo Vásquez.