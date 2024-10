Integrantes de la Coalición Vamos no descartan que el grupo pueda convertirse en un partido político.

La plataforma de candidatos de libre postulación, que irrumpió en las pasadas elecciones de mayo en Panamá, logrando ganar varios puestos en el engranaje gubernamental, se plantea una “compleja reestructuración”, explicó el exdiputado y líder de Vamos, Juan Diego Vásquez.

“Vamos está en un proceso para poder obtener la mayor coherencia entre sus planteamientos y lineamos a futuro”, dijo Vásquez, quien afirmó que “en ese proceso, estaré buscando ratificar mi liderazgo de forma más legitima y formal dentro de la coalición”.

En ese sentido, señaló que “no sé si los diputados quieren que yo me mantenga como líder, eso lo vamos a revalidar y no requiere que transitemos a un partido político, aclaro necesariamente es parte de la conversación, pero eso no nos va a limitar, desde ya, a transformar la estructura”.

Por su parte, Janine Prado, diputada del circuito 9-1 y jefa de bancada Vamos en la Asamblea Nacional, manifestó que la idea de ser un partido político “es algo que aún no hemos discutido”.

En esa línea, Guillermo García, miembro de la coalición, señaló que “no está dentro de los planes ser un partido político, sin embargo, no se descarta a futuro”.

El también presidente del Concejo Municipal del distrito de San Miguelito, dijo que “para llegar a esa discusión, evidentemente debe verse la actuación en los próximos dos años de cada uno de los miembros de Vamos dentro de las estructuras del Estado y a partir de ahí, hacer una discusión amplia entre todos los que formamos parte y valorar si es pertinente”.