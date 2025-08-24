Vamos abre proceso contra representante sancionado por Antai

La coalición Vamos informó que ha presentado una solicitud para investigar y tomar las medidas correspondientes conforme a su Código de Ética, contra el representante del corregimiento Omar Torrijos, Óscar Gutiérrez, quien fue sancionado por la Autoridad Nacional de Transparencia y acceso a la Información (ANTAI) por nepotismo. En un comunicado el grupo político expresó 'que rechazan 'de manera categórica cualquier tipo de conflicto de intereses en el sector público y cualquier práctica que atente contra la transparencia y la confianza de la ciudadanía'. La coalición fue enfática al expresar que 'ninguna práctica que ponga en duda la integridad de la política tendrá cabida en VAMOS'.