Vistas presupuestarias en la recta final; seis entidades por sustentar

Hoy, debe culminar la sustentación de las vistas presupuestarias, con las últimas seis entidades, confirmó el diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto, Eduardo Vásquez.

El diputado explicó que “después de haber realizado el proceso de vistas presupuestarias con las 97 instituciones del Estado, la Comisión evaluará las solicitudes de modificaciones que hayan presentado las entidades conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, para proceder con las recomendaciones que consideren convenientes”.

“Luego, deben ser presentadas ante el Consejo de Gabinete, el cual podrá autorizarlas parcial o totalmente”, detalló Vásquez. Ayer sustentaron autoridades de seis entidades, entre ellas el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos.

Carlos Godoy, director general del IFARHU, reveló que “para el presupuesto 2026 lo que quisiéramos es hacer un rejuego en la asignación, para ello estamos trabajando un traslado que nos permita honrar algunos compromisos que se tienen de becas vigentes de 2025”.

Además, adelantó que para el próximo año se trabaja en la logística para lanzar el concurso de becas.