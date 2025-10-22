A mis manos llegó un libro de Gabriel Ben-Tasgal, gracias al embajador de Israel Mattanya (Matty) Cohen. Se trata de “300 preguntas en 300 palabras”: Mitos y realidades sobre el conflicto palestino israelí, el cual explica las razones de la actual confrontación.

De forma muy metódica y cronológicamente ordenada, su autor Gabriel Ben-Tasgal desgrana un complicado panorama donde la historia, la religión, el fundamentalismo radical, la implicación de Irán y de grupos terroristas juegan un rol en esta realidad y también crisis.

Con el respaldo de Hatzad Hasheini y la Comisión Antidifamatoria de B´nai B´rith Panamá es una fuente de conocimientos para entender a fondo por qué la paz no llega todavía al Medio Oriente.