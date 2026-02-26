Aspinwall: el origen de la provincia de Colón

La provincia de Colón está de fiesta. Cumplirá el sábado 174 años de fundación. Aunque los festejos son agridulces, la que fue una terminal de la compañía norteamericana del ferrocarril, se llamó inicialmente Aspinwall, en honor a un visionario llamado William Aspinwall, promotor del ferrocarril. Sus héroes y patriotas fueron claves en la separación de Colombia en 1903, pero la que fue la “Tacita de oro”, se debate hoy entre los problemas sociales, la amenaza del narcotráfico y el deseo de miles de colonenses que quieren transformar las adversidades en oportunidades y el atraso en progreso.