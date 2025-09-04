China celebra y muestra todo su arsenal

En medio de la celebración de los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, China exhibió esta semana su poderío militar en medio de crecientes tensiones y diferencias con Estados Unidos.

En el espectacular desfile castrense, marcharon tropas élites, se mostraron drones, misiles balísticos, tanques, aviones de combate y armas láser. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin y de Corea del Norte Kim Jong-un participaron como invitados del presidente Xi Jinping, junto a otros treinta jefes de Estado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se preguntó si Xi, hablaría del “enorme apoyo y sangre que Estados Unidos de América brindó a China para ayudarla a lograr su libertad”. Y fue más allá, y les envío un saludo a Putin y Jong-un, “quienes conspiran contra Estados Unidos de América”.