Diabetes, la enfermedad del siglo XXI

Todos los años, desde 1991, se conmemora cada 14 de noviembre el día mundial de la diabetes. La fecha fue seleccionada para recordar el médico e investigador canadiense que junto a Charles Best descubrieron y patentaron la insulina en 1921. La diabetes afecta a más de 200 mil panameños que viven con esa enfermedad, que aqueja a niños, jóvenes y adultos. Ya está comprobado medicamente que miles de casos se relacionan con el estilo de vida, el sedentarismo y la alimentación basada en bebidas azucaradas y los carbohidratos.