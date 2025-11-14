Punto de vista

Diabetes, la enfermedad del siglo XXI

James Aparicio
14 de noviembre de 2025

Todos los años, desde 1991, se conmemora cada 14 de noviembre el día mundial de la diabetes. La fecha fue seleccionada para recordar el médico e investigador canadiense que junto a Charles Best descubrieron y patentaron la insulina en 1921. La diabetes afecta a más de 200 mil panameños que viven con esa enfermedad, que aqueja a niños, jóvenes y adultos. Ya está comprobado medicamente que miles de casos se relacionan con el estilo de vida, el sedentarismo y la alimentación basada en bebidas azucaradas y los carbohidratos.

