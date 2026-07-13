Punto de vista

Otra medida demencial de la dictadura en Nicaragua

Otra medida demencial de la dictadura en Nicaragua
13 de julio de 2026

La dictadura de Daniel Ortega, Rosario Murillo y el Frente Sandinista (FSLN) no descansa. Inhabilitó a unos 2,000 abogados que ejercen dentro y fuera del país centroamericano, La represalia política fue avalada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua y se suma a la persecución feroz de líderes opositores, activistas, universidades, empresas, religiosos, Obispos y periodistas críticos del régimen sandinista. La llamada “muerte profesional” es igual o peor que el prolongado exilio que enfrentan también, miles de nicaragüenses.

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