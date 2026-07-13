Otra medida demencial de la dictadura en Nicaragua

La dictadura de Daniel Ortega, Rosario Murillo y el Frente Sandinista (FSLN) no descansa. Inhabilitó a unos 2,000 abogados que ejercen dentro y fuera del país centroamericano, La represalia política fue avalada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua y se suma a la persecución feroz de líderes opositores, activistas, universidades, empresas, religiosos, Obispos y periodistas críticos del régimen sandinista. La llamada “muerte profesional” es igual o peor que el prolongado exilio que enfrentan también, miles de nicaragüenses.