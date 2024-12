¿Quién dará el necesario primer paso?

Es evidente. La relación entre el Órgano Ejecutivo y la Asamblea (AN) no es la mejor. Lo que ocurrió con el presupuesto general para el próximo año y ahora con el proyecto de ley 163 de la Caja del Seguro Social (CSS) confirman lo que ya es sabido: el presidente José Raúl Mulino tiene poca o nula influencia sobre los diputados y sus decisiones. Por ahora, no se conoce de planes de acercamiento, conversaciones o acuerdos para darle paso a las iniciativas del gobierno. Hace falta mucha negociación y acuerdos con todas las fuerzas políticas.