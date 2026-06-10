A Rubén Darío Murgas Torraza lo conocí cuando aún era estudiante de la Escuela de Periodismo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá.

A mediados de la década de los ochenta, del siglo pasado, “Murguita” como lo llamaban todos sus amigos, era ya un periodista relevante, querido y respetado.

Desde las aulas daba seguimiento a sus escritos y comentarios, siempre profundos, llenos de contenido y más allá de lo evidente. Periodista completo, de pura raza que nunca se doblegó y siempre hizo lo correcto.