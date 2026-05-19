Amazon trabaja en nuevos lectores de libros electrónicos Kindle con baterías reemplazables por el usuario

Amazon está trabajando en el lanzamiento de sus nuevos libros electrónicos, que incorporarán baterías sustituibles por los usuarios de cara a extender el tiempo de vida útil de estos dispositivos ideados para la lectura, en el marco de la ley europea que exige que la batería de todos los dispositivos móviles pueda ser reemplazada por otra.

Concretamente el 18 de febrero de 2027 entrará en vigor el artículo 11 del Reglamento de la Unión europea 2023/1542, la norma que establece que las baterías incorporadas a cualquier dispositivo deberán ser “fácilmente extraíbles y sustituibles por los usuarios finales en cualquier momento durante la vida útil del producto”.

En este sentido, Amazon pretende adaptarse a la normativa con sus dispositivos Kindle y está trabajando en nuevos lectores de libros electrónicos que incorporen baterías reemplazables por los usuarios.

Así lo han compartido desde Good e-Reader, tras analizar la versión de ‘firmware’ 5.19.4 de dispositivos Kindle, recientemente retirada, donde se ha encontrado una mención a la capacidad de reemplazar la batería de estos dispositivos.

Concretamente, se ha hallado un texto en formato de notificación que señala: “No se puede reconocer esta batería y es posible que no funcione como se espera. La carga se ha limitado para proteger tu dispositivo. Para restablecer el dispositivo a sus especificaciones de rendimiento originales, recomendamos instalar una batería que cumpla con las especificaciones de Amazon”.

A continuación, el medio citado ha señalado que, incluso, se ofrece la posibilidad de escanear un código QR para “comprar un kit de sustitución de batería y ver las instrucciones de reemplazo”.

Cabe destacar que los modelos antiguos de Kindle permitían sustituir la batería de forma sencilla, aunque requerían de ciertas herramientas para poder cambiarla debidamente.

Asimismo, aunque no se han compartido más detalles sobre cómo será el recambio de batería, se ha de tener en cuenta que, en cuanto al reglamento, la Unión Europea no impone ningún tipo de diseño técnico específico para el reemplazo de la batería, ya que no quiere frenar la innovación tecnológica ni el diseño de los fabricantes, aunque sí establece directrices de ecodiseño que dictan de forma muy estricta las condiciones y el tipo de mecanismos que se deben emplear.

Por ejemplo, ha de ser un proceso viable y seguro mediante criterios como el uso de herramientas básicas de venta pública (destornilladores estándar), la ausencia de herramientas (mecanismos de apertura manual) y la prohibición de herramientas propietarias (no se permite que el fabricante invente un tornillo con una cabeza única).