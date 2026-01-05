Anker refuerza su ecosistema de carga en CES 2026 con su nuevo cargador con pantalla inteligente Anker Nano de 45W

Anker ha presentado su nueva gama de soluciones de carga con el primer cargador con pantalla inteligente para ‘smartphones’ iPhone, Anker Nano Charger de 45 W, así como la funda magnética Prime Magnetic Case y la estación de carga inalámbrica 3 en 1 Anker Prime.

La compañía especializada en baterías y accesorios móviles ha dado a conocer sus nuevas opciones de carga para múltiples dispositivos en el marco de la feria tecnológica CES 2026, pensadas para mejorar el día a día de los usuarios en cuanto a la autonomía de sus ‘smartphones’ y ordenadores.

Una de las novedades presentadas ha sido el cargador Anker Nano Charger de 45 W, el primero de la tecnológica en integrar una pantalla inteligente que muestra la información de carga, un diseño plegable de 180 grados y es compatible con iPhone.

Concretamente, este cargador ha sido optimizado para que, con un diseño un 47 por ciento más pequeño, ofrezca hasta un 50 por ciento más de potencia que los modelos antecesores. Asimismo, dispone de carga inteligente que identifica el modelo de iPhone “en segundos” para ofrecer una carga personalizada en base a las necesidades del ‘smartphone’.

También se ha introducido un modo de cuidado de carga con certificación TÜV, que reduce el calor generado por la carga hasta 20 grados. Este nuevo Anker Nano Charger estará disponible en España próximamente.

Continuando con las opciones para ‘smartphones’ iPhone, Anker ha presentado la Prime Magnetic Case, una funda magnética diseñada específicamente para iPhone 17 y a prueba de caídas con una protección de estándar militar.

Así, la parte magnética de la funda ha sido diseñada para asegurar una mayor estabilidad de agarre magnético en la parte trasera del ‘smartphone’, a la hora de cargar de forma inalámbrica. Anker ha detallado que estará disponible en Estados Unidos a finales de enero por 39,99 dólares (alrededor de 34 euros al cambio), aunque no ha especificado su llegada a España.

Otra novedad presentada ha sido la estación de carga inalámbrica Anker Prime, que se trata de una opción de cargador 3 en 1 con potencia de 25 W, tecnología MagGo, AirCool y con un diseño plegable y reducido que cabe en la palma de la mano.

Anker ha detallado que dispone de capacidad para cargar tanto un ‘smartphone’, como un ‘smartwatch’ Apple Watch y auriculares inalámbricos al mismo tiempo, para lo que cuenta con un sistema de carga inalámbrica de alta velocidad Qi2 de 25 W, así como un sistema de refrigeración impulsado por flujo de aire.

Esta estación de carga 3 en 1 plegable estará disponible para su compra en Estados Unidos a finales de febrero de este año por 149,99 dólares (alrededor de 127,56 euros al cambio) y llegará próximamente a España.

Asimismo, la nueva Anker Nano Docking Station 13 en 1 es una base con un hub extraíble 6 en 1, compatible con triple pantalla hasta 4K, carga ‘upstream’ de hasta 100W y transferencia de datos a 10 Gbps para máxima productividad. Esta opción también llegará próximamente a España.

Anker ha finalizado sus novedades de carga con la nueva Nano Power Strip, una regleta de doble zona 10 en 1 que se compone de dos entradas USB-C, dos entradas USB-A y seis entradas CA, diseñado de forma compatible con cualquier enchufe y con una potencia máxima de 70 W desde cualquier USB-C, con lo que puede cargar “prácticamente cualquier ordenador portátil”.

Esta opción está equipada con un sistema de protección contra sobretensiones de 1.500 J, por lo que garantiza una alimentación “segura y fiable”, como ha subrayado Anker. Con ello, estará disponible a finales de enero en Estados Unidos desde 69,99 dólares (59,52 euros al cambio), aunque no ha especificado su llegada a España.

Finalmente, la compañía también ha dado a conocer su nueva estación de energía portátil Anker Solix E10, que almacena energía solar y de la red en un diseño compacto para proporcionar energía en cualquier momento.