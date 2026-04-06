Anthropic deja de dar acceso gratuito a Claude a través de herramientas de terceros como OpenClaw

Anthropic ha anunciado que ha cesado el acceso gratuito a su asistente de inteligencia articial (IA), Claude, a través de aplicaciones de terceros como OpenClaw, de forma que los usuarios deberán pagar una suscripción adicional para seguir utilizándolo.

El responsable de Claude Code, Boris Cherny, ha publicado una serie de mensajes en la red social X en los que ha indicado que a partir del 4 de abril las suscripiciones a Claude ya no cubren el uso de herramientas de terceros.

“Hemos estado trabajando arduamente para satisfacer el aumento de la demanda de Claude, y nuestras suscripciones no se diseñaron para los patrones de uso de estas herramientas de terceros”, ha explicado.

Cherny también ha subrayado que los usuarios que quieran continuar trabajando con Claude a través de estas plataformas deben adquirir una suscripción adicional, que cuenta con un descuento.

La medida ha llegado semanas después de que el creador de OpenClaw, Peter Steinberger, fichase por OpenAI, competidor directo de Anthropic, dejando así a OpenClaw como un proyecto de código abierto respaldado por la compañía de Sam Altman.

Por su parte, Steinberger ha explicado en un mensaje en X que tanto él como Dave Morin, miembro de la junta directiva de OpenClaw, trataron de razonar con Anthropic y que “lo mejor que consiguieron fue retrasarlo una semana”.

“Es curioso cómo coinciden las cosas: primero copian algunas funciones populares en su sistema cerrado y luego bloquean el acceso al código abierto”, ha lamentado Steinberger.

No obstante, Cherny ha respondido a algunos mensajes críticos con la decisión, que en Anthropic son “grandes defensores del código abierto” y que él mismo ha envíado solicitudes de extracción para “mejorar la eficiencia de caché de indicaciones para OpenClaw específicamente”.