Apple confirma que MacOS 26 es el último con soporte para ordenadores con chip Intel

Apple ha confirmado que macOS Tahoe es la última versión del sistema operativo con soporte para los ordenadores Mac con procesadores Intel, lo que significa que muchos modelos existentes ya no podrán actualizar a MacOS 27.

La compañía tecnológica celebrará el próximo 8 de junio su conferencia anual de desarrolladores (WWCD), en la que presentará las nuevas iteraciones de sus sistemas operativos y se espera que comparta novedades sobre el asistente Siri y la inteligencia artificial.

Uno de los sistemas que se actualizarán es el de los ordenadores Mac, con la versión MacOS 27. Sin embargo, no todos los equipos existentes podrán actualizar a ella, como ha confirmado Apple en una nota publicada en la página del entorno de traducción Rosetta.

En concreto, ha informado que “macOS Tahoe será la última versión para ordenadores Mac con procesador Intel”. Los ordenadores con este sistema operativo --lanzado en 2025-- no quedarán obsoletos de manera inmediata, sino que todavía contarán con actualizaciones de seguridad durante tres años, aunque no recibirán nuevas funciones ni características.

Al respecto, Apple ha explicado que Rosetta “se diseñó para facilitar la transición a los procesadores Apple Silicon” y que estará disponible hasta MacOS 27 “como una herramienta de propósito general para aplicaciones Intel, con el fin de ayudar a los desarrolladores a completar la migración de sus aplicaciones”.