Apple excluye los servicios para el hogar, como fontanería y climatización, de los anuncios de Apple Maps

Apple Maps, el servicio de navegación de la firma de Cupertino, empezará a mostrar anuncios en los resultados este verano, primero en Estados Unidos y Canadá, pero no admitirá cualquier tipo de contenido publicitario, ya que prohíbe aquellos que promocionan servicios para el hogar y cajeros automáticos de criptomonedas.

La compañía tecnológica permitirá a las empresas publicar anuncios locales en Maps en momentos clave de búsqueda y descubrimiento, a ejemplo de lo que ya permite Google Maps, como ya anunció en marzo, con motivo del lanzamiento de la plataforma Apple Business.

Estos anuncios aparecerán en los resultados de búsqueda en función de las palabras clave que utilicen los usuarios de Apple Maps, y para determinar cuáles si situarán en las primeras posiciones, las empresas tendrán que pujar en un sistema de subastas.

Según se dijo en marzo, los anuncios aparecerían primero en Estados Unidos y Canadá este verano, sin que se concretara más la fecha. Ahora, Apple ha actualizado, con fecha de 14 de julio, las ‘Políticas de programación de noticias, bolsa, mapas y deportes de los servicios de publicidad de Apple’, para abordar el tipo de anuncios que admitirá.

En el caso concreto de Apple Maps, la compañía especifica cuatro prohibiciones, que dejan fuera de la promoción publicitaria los servicios para el hogar, como fontanería, electricidad, control de plagas o climatización; y de cajeros automáticos de criptomonedas.

También prohíbe los anuncios de finanzas en los resultados de búsqueda de Apple Mapas, así como los relacionados con servicios médicos, aunque en este caso indica realizarán evaluaciones individualizadas para valorar su publicación.