Apple implementa un sistema antirrobo que escanea los iPhone devueltos sin abrir la caja

Apple ha desplegado un dispositivo antirrobo en sus tiendas que permite escanear las cajas de los modelos devueltos de iPhone y realizar una serie de comprobaciones sin tener que abrir el sello de la caja donde se guardan el teléfono y los accesorios.

Apple cuenta con un nuevo dispositivo que llegó a sus tiendas a principios de octubre para asegurarse de que, en caso de devolución, el teléfono sigue intacto, la caja sigue sellada y está listo para volver al inventario de la tienda.

Según informa el periodista de Bloomberg Mark Gurman en su boletín ‘Power On’, este dispositivo es la solución que ha encontrado la tecnológica para enfrentar un problema que está siendo recurrente en sus tiendas: que una persona o grupo se encargan de comprar un iPhone u otros productos, retiran los accesorios de la caja, extraen componentes del dispositivo o se llevan la unidad en sí, y finalmente devuelven el paquete como si no se hubiera abierto.

Hasta ahora, las órdenes que recibía el personal de las tiendas eran abrir y revisar todas las cajas, incluso si parecían estar bien selladas, lo que provocaba que los empleados acabaran anulando inventario que se podía vender y que tenía que volver al almacén.

Como apunta Gurman, estas devoluciones fraudulentas, llevadas a cabo en múltiples ocasiones y en grandes cantidades, se han convertido en un negocio para quienes revenden los accesorios y componentes en los mercados de segunda mano, algo que Apple quiere detener con el dispositivo que ya tienen los empleados en sus tiendas para escanear el contenido del equipo devuelto.

En lo que respecta al dispositivo, está basado en la tecnología de las máquinas Presto de la compañía, que ya permiten actualizar el ‘software’ de los iPhone antes de su venta sin tener que abrir el embalaje en ningún momento.