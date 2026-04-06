Apple lanza la primera beta pública de iOS 26.5, sin funciones de la IA de Gemini, pero con novedades en Mapas

Apple ha lanzado la primera beta pública del sistema operativo iOS 26.5, que introduce cambios en Mapas, el cifrado RCS en base beta y la compatibilidad de ‘Live Activities’ con terceros, pero no incluye funciones de inteligencia basadas en Gemini.

La beta pública está disponible tras lanzarse para desarrolladores el pasado 30 de marzo y actualizarse el 3 de abril para solucionar errores y brechas de seguridad.

Esta versión del sistema operativo de iOS 26.5 abierta al público no cuenta con funciones de IA impulsadas por Gemini, como ha avanzado el portal especializado 9to5mac. No obstante, sí que ha incluido novedades destacadas dentro de Mapas.

Concretamente, Apple ha introducido una nueva función llamada ‘Lugares sugeridos’, en la que los usuarios pueden recibir recomendaciones basadas en las tendencias cercanas, las búsquedas recientes del usuario y otros factores, como ha indicado Apple en un comunicado.

Se trata de una medida que ya se mencionó a finales de marzo en el marco de la implementación de los anuncios en los resultados de búsqueda Apple Maps, que se hará en verano en Estados Unidos y Canadá como parte de la nueva plataforma Apple Business.

Por otra parte, la compañía continúa probando la encriptación de extremo a extremo en los mensajes de los Servicios de comunicación enriquecida (RCS).

Además, 9t5mac ha encontrado un código en la beta de iOS 26.5 que revela que Apple lanzará un marco de trabajo bajo el nombre ‘AccessoryLiveActivities’, que permitirá a los accesorios de terceros recibir y mostrar las notificaciones de ‘Live Activities’ desde un iPhone. Sin embargo, esta función estará limitada a los usuarios de la Unión Europea.