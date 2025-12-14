Apple pierde su apelación en el juicio contra Epic, pero podrá cobrar comisiones por los pagos externos en EEUU

Apple ha perdido la apelación en el caso contra Epic, pero ha conseguido una pequeña victoria, ya que podrá cobrar comisiones a los desarrolladores por las compras realizadas fuera de las aplicaciones descargadas desde la App Store.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos ha confirmado el fallo que en mayo el Tribunal del Distrito Norte de California dictaminó sobre el litigio que enfrenta a Apple y Epic con motivo de las condiciones que la primera impone a los desarrolladores en la App Store y por no cumplir con la orden judicial impuesta en 2021.

Entonces, el tribunal estadounidense estableció nuevas imposiciones para facilitar las compras externas en las aplicaciones para iOS de los desarrolladores. Concretamente, obligaba a Apple a retirar la comisión sobre las compras que los consumidores realizan con medios de pago de terceros, alternativos a los de App Store.

Tampoco le permitió limitar o restringir el estilo, el formato o la ubicación de los enlaces que aportan los desarrolladores para las compras fuera de la aplicación, ni bloquear el uso de botones y enlaces externos para este tipo de compras.

Ahora, el Tribunal de Apelaciones ha publicado una opinión que, en líneas generales, respalda el fallo, pero introduce alguna matización que da a Apple una pequeña victoria en este juicio, y que puede tener impacto en su relación con otros desarrolladores.