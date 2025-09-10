Apple presenta iPhone 17 Air, el iPhone más fino y eficiente

Apple ha presentado el nuevo iPhone 17 Air, un ‘smartphone’ con el que la compañía ha apostado por la eficiencia para acompañar su escaso grosor, y que acompaña al nuevo iPhone 17, el modelo base de la nueva serie de teléfonos de la compañía.

Este miércoles ha llegado el momento de conocer la nueva serie teléfonos que tiene preparada Apple: iPhone 17, compuesta en esta ocasión por los modelos iPhone 17 y iPhone 17 Air, prescindiendo de esta forma del Plus.

iPhone 17 Air se presenta como el iPhone más fino. Sus dimensiones, 5,6mm de grosor, son de resultado de cámaras y chips personalizados y un rediseño interno que no afecta a su resistencia, ya que el marco está fabricado en titanio y la parte trasera se ha protegido con Ceramic Shield, resistente a arañazos y roturas.

Apple lo ha dotado de una pantalla Super Retina XDR de 6,5 pulgadas y una tasa de refresco de 120Hz para garantizar una navegación fluida. A nivel de rendimiento, integra el chip Apple Silicon A19A Pro.

Este dispositivo cuenta con el chip N1, que habilita la conectividad inalámbrica y el soporte para WiFi 7, Bluetooth y Threads, mientras que el módem C1X es más potente y eficiente que la generacion anterior, C1, hasta el punto de la que la compañía asegura que le iPhone 17 Air es el más eficiente que jamás han creado.

El sistema de cámara emplea un sensor de 48 megapíxeles que funciona como si el smartphone tuviese varias cámaras en una, con un teleobjetivo de 12 megapíxeles, y en el frontal, una cámara de 24 megapíxeles para los selfis. Una características nueva permite capturar vídeo con la cámara trasera y frontal al mismo tiempo.

Apple ha destacado el soporte para la tarjeta eSIM, que ayuda a maximizar el espacio interno; redisñeo que precisamente aprovecha la batería, justo con la eficiencia del procesador y de iOS 26 para ofrecer un día de autonomía.

iPhone Air estará disponible en los colores negro espacial, blanco nube, dorado claro y azul cielo con 256GB, 512GB y 1TB de capacidad interna, el 19 de septiembre, desde 1.219 euros.