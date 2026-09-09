Apple “redefine” lo que un iPhone puede hacer con su plegable iPone Duo

Apple ha presentado su smartphone “más versátil” hasta la fecha, que “redefine lo que iPhone puede hacer”: iPhone Duo, su primer plegable, que llega casi una década después de que este factor de forma aterrizara en el mercado de la mano de sus competidores.

La compañía tecnológica ha optado por un diseño de pantalla más ancha y achatada, en linea con el formato pasaporte, que, cuando está plegado, muestra el lateral izquierdo recto y el derecho con esquinas redondeadas.

Este diseño busca facilitar el agarre y la usabilidad de la pantalla exterior, de 5,4 pulgadas, que ofrece el 90% del área de pantalla del iPhone 18 Pro. Cuando se abre por completo, revela una pantalla interior de 7,6 pulgadas. Esta última es la más grande que jamás ha tenido un iPhone. Llega también con sonido inmersivo.

Su diseño permite utilizarlo plegado, como un smartphone más estándar, o abierto, con pantalla grande. Pero la bisagra admite distintas posiciones: tienda de campaña, ordenador portátil o incluso un plegado a medias. Ello permite adaptar el formato al uso: para la productividad con multitarea, para ver vídeos, para hacer videollamadas con las dos cámaras, etc.

Dentro, el dispositivo funciona con un chip A20 Pro, el mismo que potencia la serie iPhone 18 Pro, diseñado para ejecutar modelos de IA en local. Se complementa con un módem C2, que utiliza algoritmos para mejorar la cobertura y ofrecer cargas de datos más rápidas.

La autonomía de iPhone Duo está respaldada por dos baterías, una colocada en cada pantalla, que funcionan como una sola y que ofrece hasta 24 horas de uso con una sola carga. Cuenta con carga rápida, que permite recuperar el 50 por ciento en 20 minutos y se complementa con un sistema de refrigeración basado en una cámara de vapor.

En lo que respecta a la cámara, el sistema principal se compone de una Camera Fusion 48 megapíxeles y un teleobjetivo de 12 megapíxeles, del que la compañía ha destacado su rendimiento en escenarios con poca iluminación.

Apple ha destacado la durabilidad de este dispositivo. Está fabricado con titanio de grado 5 y una estructura interna en múltiples capas y más de 100 componentes diminutos cuidadosamente diseñada para evitar roturas y facilitar que la pantalla interior quede completamente plana. En exterior, cuenta con acabado antibrillos y antireflejos y resistente a arañazos y caídas.

El nuevo iPhone Duo es eSIM en todo el mundo. Está disponible en los colores blaco y negro, con capacidades que abarcan desde 256GB hasta 2TB, y un precio que parte de 1.999 dólares. Se pondrá a la venta el 23 de octubre.