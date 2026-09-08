Así es el Logitech MX Keypad para desarrolladores: nueve teclas LCD para controlar código, prompts y herramientas de IA

Logitech ha presentado MX Keypad, un compacto centro de control con nueve teclas LCD personalizables que busca agilizar el trabajo de los desarrolladores con herramientas de inteligencia artificial (IA), automatizar tareas, ejecutar prompts y aumentar la productividad, con integración nativa con GitHub, VS Code y GitHub Copilot.La tecnológica ya presentó la herramienta MX Creative Console en 2024, un dispositivo en forma de teclado pensado para facilitar el trabajo de creadores digitales, con capacidad para acceder de forma instantánea a controles claves, agilizar la automatización de tareas repetitivas y mejora la eficiencia de flujo de trabajo creativo.Ahora, Logitech ha llevado esta herramienta a los desarrolladores con el nuevo MX Keypad, un centro de control de inteligencia artificial diseñado para agilizar los trabajos de codificación de múltiples aplicaciones y agentes.Este centro de control se basa en un teclado cuadrado de tamaño reducido compuesto por 9 teclas LCD personalizables, además de disponer de activación por comando de voz y acciones LLM fluidas, con lo que permite a los programadores unificar sus flujos de trabajo de IA, indicaciones complejas y herramientas de desarrollo, para disponer hacer más sencillo su proceso de trabajo.Es decir, con pulsar una tecla, permite automatizar un flujo de trabajo, ejecutar macros de prompts, refactorizar código o lanzar comandos de voz. También permite herramientas de productividad más allá del código.Como ha explicado la compañía en un comunicado, el MX Keypad ofrece compatibilidad entre aplicaciones con las principales plataformas de codificación, con lo que permite adaptarse a cada flujo de trabajo 'sin inconvenientes'.Esto se debe, en parte, a que la herramienta ha sido desarrollada en colaboración con GitHub, por lo que cuenta con integración nativa para GitHub, VS Code y la aplicación GitHub Copilot, aunque se ampliará su funcionalidad con más herramientas próximamente. A ello hay que sumarle que se ha creado con una selección de complementos probados por desarrolladores para GitHub Copilot y Claude Code.También funciona con IntelliJ, Zoom, Microsoft Teams, Excel, Notion, Adobe Lightroom, Photoshop, Premiere Pro, DaVinci Resolve, OBS Studio y Figma, entre otros servicios.El MX Keypad también está equipado con el ‘software Development Kit’ (SDK) de Logi Acion, con lo que permite a los desarrolladores crear herramientas personalizadas rápidamente para sus trabajos específicos.Por ejemplo, según ha explicado Logitech, integra documentación específica para IA con la que los programadores pueden generar integraciones personalizadas directamente desde el SDK, 'convirtiendo tareas en un sencillo proyecto de una tarde'.El teclado MX Keypad está disponible en mercados seleccionados por 99,99 euros. Además, los usuarios podrán comenzar a utilizar el teclado nada más sacarlo de la caja, ya que incluye perfiles preconfigurados listos para usarse, no obstante requiere conexión a Internet y puerto USB-C.