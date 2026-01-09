Así es Pocket Taco, el nuevo mando vertical para ‘smartphones’ con estética retro inspirado en la Game Boy

GameSir ha presentado su nuevo mando móvil compacto y portátil Pocket Taco que, con un diseño vertical para ‘smartphones’, combina estética retro inspirada en la consola Game Boy con jugabilidad moderna para ‘smartphones’.

La compañía ha dado a conocer su nuevo controlador en el marco de la feria tecnológica CES 2026, donde ha detallado que se trata de un mando que cuenta con un formato compacto y ligero, de solo 62,2 gramos, pensado para llevarlo en el bolsillo y conectarlo en cualquier momento a un ‘smartphone’ para comenzar a jugar.

Así, su diseño en forma de pinza permite una conexión sencilla con el móvil introduciéndolo desde su parte inferior. Como resultado, muestra una porción de la pantalla del ‘smartphone’ en la parte superior, como si fuera la pantalla de la consola, y deja los controles debajo, que incluyen los habituales botones A, B, X, Y, así como la cruceta y gatillos laterales L1, L2 y R1, R2.

De esta forma, el juego se muestra en la parte superior de la pantalla y se controla mediante los botones del mando de forma fluida y precisa, como ocurre con la consola Game Boy. Asimismo, como ha explicado en un comunicado, la conexión se realiza mediante Bluetooth, por lo que es compatible con teléfonos Android e iOS permitiendo jugar desde distintos dispositivos.

Siguiendo esta línea, la compañía ha subrayado que Pocket Taco cuenta con una batería independiente de 600 mAh, al tiempo que permite conectar el móvil a un cable de carga al disponer de un hueco para la entrada, facilitando jugar mientras se carga el dispositivo.

Además de todo ello, la compañía ha explicado que, a través de la aplicación GameSir, los usuarios pueden personalizar diversos ajustes, como la reasignación de botones o el bloqueo diagonal del pad direccional, entre otras opciones.

Con todo ello, el nuevo Pocket Taco ya está disponible para su compra por 29,99 euros desde la web de GameSir, e incluye una caja para guardarlo y transportarlo protegido.