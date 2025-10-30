Canva se renueva con un sistema operativo creativo, una IA de diseño y herramientas para las campañas de marketing

Canva ha presentado nuevas herramientas y funciones de su plataforma de comunicación visual, que incluyen un sistema operativo creativo basado en una ‘suite’ visual renovada, y nuevos productos para profesionales que permiten crear y optimizar una campaña de marketing.

En España, uno de cada siete usuarios de internet utlizan la plataforma visual Canva para crear, colaborar y comunicarse cada mes. Hasta la fecha, los usuarios en este país han producido más de 870 millones de diseños, incluyendo más de 240 millones en el último año, lo que equivale a unas 670.000 nuevas creaciones diarias.

España es, además, uno de los principales países en adoptar las herramientas de IA de Canva y se encuentra entre los que más utilizan la función Traductor con IA de Canva, lo que sitúa al español entre los idiomas más traducidos del mundo.

Estos datos los ha compartido Canva este jueves, en el marco de la presentación de nuevas herramientas y funciones, que incluyen un sistema operativo creativo y una nueva generación de inteligencia artificial (IA).

El sistema operativo creativo es el resultado de más de una década de innovación, e integra todas las etapas del proceso creativo: desde el diseño y la colaboración, hasta la publicación y el análisis de resultados. Según la compañía, es “la mayor evolución de sus herramientas hasta la fecha”.

En él se encuentra una ‘suite’ visual renovada que, además de incorporar un editor de vídeo, añade una herramienta de diseño de correos electrónicos y la posibilidad de añadir formularios a las webs, e integra Canva Code con hojas de cálculo.

Canva también ha presentado una nueva generación de inteligencia artificial, que incluye un modelo entrenado para comprender la lógica del diseño, orquestar la disposición y generar contenido editable en segundos.

El asistente conversacional Canva IA se ha integrado en cada parte del proceso de diseño, y se le pueden consultar sugerencias al mencionar @Canva, con lo que se convierte en un “compañero creativo integrado en el editor”.

PLATAFORMA DE MARKETING INTEGRAL

Canva se ha convertido en una herramienta habitual en los equipos de marketing de todo el mundo, que la usan para crear desde publicaciones en redes sociales hasta materiales publicitarios. La compañía ha anunciado dos novedades: la creación, publicación y análisis de resultados de campañas en un solo lugar, y la integración de guías y recursos de marca directamente en el editor.

Para los profesionales, también está disponible el nuevo plan Canva Business, situado entre Canva Pro y Canva Enterprise, que ofrece herramientas avanzadas de IA, analítica y gestión de marca, así como más almacenamiento, más usos de IA, descuentos en impresión y herramientas especializadas.

Por otra parte, la nueva versión del ‘software’ creativo Affinity integra los flujos de trabajo con Canva y se vuelve de acceso gratuito.