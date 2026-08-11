Carrera contrarreloj en Europa para hacerse con lentes para ver el eclipse

A pocas horas del eclipse, conseguir lentes protectores certificados se convirtió en una compleja contrarreloj en Europa, pero especialmente en España, donde muchos comercios tienen sus existencias agotadas para observar este raro fenómeno que oscurecerá el miércoles parte del país.

Un cartel en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en el centro de Madrid, indica que ya no le quedan lentes, así como en otros numerosos puntos de distribución.

La institución forma parte de un grupo de 30 museos científicos que participaron en una campaña nacional impulsada por el gobierno y la organización para personas con discapacidad visual ONCE para distribuir unos dos millones de pares de lentes de forma gratuita.

La ONCE no respondió a las preguntas de la AFP para saber si ya repartieron todos. En varias farmacias de la capital española, sin embargo, aún había lentes disponibles por un precio generalmente entre los 3 y 4 euros (unos 3,5-4,6 dólares).

Pero no todo el mundo tenía la suerte de encontrar un punto con unidades todavía disponibles, a pocas horas de este eclipse que podrá verse de forma total en una franja diagonal desde el noroeste de España hasta las islas Baleares en la tarde del miércoles.

“Justo estaba en la cola de un puesto de la ONCE y le acababan de dar la última a una señora. Me ha dicho: ‘Ya están agotadas’”, lamenta a la AFP Mabel, en las calles de Barcelona.

En pleno periodo vacacional, y ante un fenómeno que ha levantado una gran expectación en el país, para algunos puede que ya sea tarde para conseguirlas.

“Ahora hay mucha gente que, claro, no van a conseguir las gafas ya, porque no las encuentran”, considera Carles Sisquella, propietario de una óptica barcelonesa en la que están sin existencias desde hace diez días.

- “Locura” -

En París, la AFP visitó varias farmacias que agotaron también sus lentes, así como otras que buscaban sacarle el máximo partido a sus últimas unidades, ofreciendo, por ejemplo, lotes de dos pares a casi 20 euros (unos 23 dólares).

A última hora del lunes, varios clientes aguardaban para comprar los suyos en La Pharmacie du Soleil, donde la unidad se vendía a 5,95 euros, hasta que también se quedaron sin ninguno.

Pero el farmacéutico les da esperanzas porque esa noche espera la entrega de otros 500 pares.

“Es una locura total”, asegura.

“Nuestro proveedor está desbordado por la avalancha de pedidos de las farmacias, ya no puede hacer él las entregas, las manda por Uber!”, bromea.

Consultado por la AFP, el presidente de la Federación de Sindicatos Farmacéuticos de Francia (FSPF), Philippe Besset, explica que el entusiasmo por el eclipse ha sido “mucho más importante de lo previsto”.

“Hace dos o tres meses, nuestros proveedores nos propusieron suministrarnos aproximadamente 200 pares de lentes por farmacia. Podíamos equipar a 4 millones de personas, pero al parecer hay más gente que quiere ver el eclipse”, detalla el farmacéutico, quien vendió los 200 pares que había pedido en una semana.

- Agotadas en 30 minutos -

En un barrio comercial de Bruselas, se repetía la misma búsqueda frenética por lentes para este eclipse que será parcial en Bélgica, donde alrededor del 90% del Sol se verá oculto por la Luna.

Arno Dossogne no desaprovechó su suerte al encontrar una óptica en la que aún quedaban.

“Me llevo unos para mí, para mi novio y para una pareja de amigos que buscaban sin éxito. ¡Les anularon su pedido por internet!”, cuenta este pastelero de 37 años.

El encargado de la tienda, Fouad Mehdaoui, afirma que había recibido hace poco dos cajas, con 100 pares en total.

“Todo se agotó en 30 minutos”, indica.

La misma contrarreloj se repetía en Lisboa.

“Hubo una demanda muy fuerte durante las dos o tres últimas semanas y, el jueves y el viernes las existencias de lentes se agotaron en varias farmacias”, destaca el martes la Asociación Portuguesa de Farmacias en el periódico Correio da Manhã.

El Club Visao, que cuenta con más de 600 ópticas, ofrecía un par de lentes por persona de forma gratuita. Pero, a pesar de reabastecerse varias veces, también se agotaron.

Esta carrera de última hora llevó, sin embargo, a los especialistas a alertar de que hay que asegurarse de que las gafas que se encuentran tienen la calidad requerida.

En España, las autoridades retiraron el lunes seis modelos de forma urgente, “por riesgo de lesiones oculares”, informó una asociación de consumidores.