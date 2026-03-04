Claude Code añade modo de voz para que los desarrolladores trabajen en modo manos libres

Claude Code, el asistente de codificación de Anthropic, ha incorporado el modo de voz para que los desarrolladores puedan programar en una modalidad de manos libres y en un formato conversacional.

El modo de voz en Claude Code está disponible desde este martes, aunque con un despliegue progresivo que en un primero momento ha puesta esta novedad en manos del cinco por ciento de los usuarios, como ha informado el ingeniero de Anthropic Thariq Shihipar en X.

La posibilidad de dictar al asistente de Anthropic requiere que el desarrollador pulse la barra espaciadora antes de hablar. Shihipar explica que “la transcripción se transmite en la posición del cursor”, y que es posible alternar entre la escritura de código y la instrucción con voz, ya que “no reemplaza lo que ya está escrito”.

El modo de voz está disponible para Claude Code en las suscripciones Pro, Max, Team y Enterprise, y no tiene coste adicional. Los tokens para la transcripción tampoco se descuentan los límites de la tarifa.