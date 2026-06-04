Dell recupera los portátiles XPS con el modelo más fino y ligero que ha construido

Dell ha recuperado el modelo XPS con un nuevo modelo que es “el mas fino y ligero” de esta familia hasta la fecha, y que llega impulsado por los procesadores Intel Core Series 3 o Intel Core Ultra Series 3 y soporte para WiFi 7.

El nuevo XPS 13, anticipado en enero durante el CES y presentado oficialmente esta semana en Computex, es una “propuesta diseñada para combinar movilidad, rendimiento y diseño premium en un formato ultracompacto”, como ha explicado la compañía en una nota de prensa.

Este equipo está diseñado para usuarios que necesitan un portátil ligero para llevarlo a todas partes, con autonomía suficiente para aguantar toda la jornada.

Se trata del equipo más fino y ligero de la familia XPS fabricado por Dell, con sus 2,75 mm de grosor y un peso de 1kg. Incorpora una pantalla InfinityEdge táctil LCD con resolución de 2,5K que cubre el 100% del espacio de color DCI-P3, y ofrece una tasa de refresco variable entre 30Hz y 120Hz.

Ofrece una autonomía de hasta 17 horas de ‘streaming con una sola carga y funciona con procesadores Intel Core Series 3 o Intel Core Ultra Series 3, con configuraciones que alcanzan los 32G de RAM LPDDR5X, y un sistema térmico de doble ventilador.

El chasis está fabricado en aluminio mecanizado CNC e integra un teclado retroiluminado y un ‘touchpad’ tradicional. Tiene también soporte para la conectividad con WiFi 7.

El nuevo XPS 13 estará disponible en dos acabados, Sky y Storm, y empezará a llegar al mercado entre junio y julio.