Después de Meta, Snap alcanza acuerdo en juicio sobre redes sociales en EEUU

La empresa matriz de Snapchat alcanzó un acuerdo para evitar un juicio en Estados Unidos sobre adicción a las redes sociales, después de que Meta, TikTok y YouTube alcanzaran sus propios acuerdos.

El arreglo con los demandantes, de monto confidencial, se alcanzó dos días antes de que comenzaran los alegatos de apertura del juicio en un tribunal de Los Ángeles.

El caso iba a ser el más reciente de una serie de juicios representativos o de prueba, cuyos resultados se esperan que orienten la resolución de cientos de demandas similares en todo Estados Unidos.

"Estamos orgullosos de haber logrado justicia para nuestros clientes (...) KDB y SJ", dijeron los abogados de los demandantes en un comunicado.

"Nuestro objetivo final es hacer que estas empresas de redes sociales rindan cuentas por cómo sus acciones han afectado a millones de niños en todo el país, y estos acuerdos nos permiten seguir avanzando hacia ese objetivo", dijo.

Snap, la empresa creadora de Snapchat, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Meta confirmó el viernes un acuerdo con KDB, tras haber llegado anteriormente a otro con SJ, lo que dejó a Snap como el único acusado en el caso, que reunía las dos demandas.

Fuentes cercanas a Meta explicaron a la AFP que la empresa decidió llegar a un acuerdo por razones comerciales.

TikTok y YouTube también figuraban como acusados en el caso, pero ambos ya habían alcanzado acuerdos, según sus abogados.

De acuerdo a documentos judiciales, se esperaba que los abogados de SJ y KDB alegaran que sus clientes estuvieron expuestos a aplicaciones de redes sociales "adictivas y problemáticas" cuando empezaron a utilizarlas a los 13 y 15 años, respectivamente.

— Giros inesperados —

En los últimos años miles de demandas han sido presentadas ante tribunales locales, estatales y federales en todo el país, planteando diversas acusaciones sobre los presuntos daños que las empresas de redes sociales han causado a niños y adolescentes.

Estos casos —el primero de los cuales llegó a juicio a principios de este año en Los Ángeles— han dado giros inesperados.

Meta y YouTube perdieron el primer caso, considerado un proceso de referencia, a principios de este año, cuando un jurado dictaminó su responsabilidad conjunta en los daños sufridos por un joven usuario identificado con las iniciales KGM.

Ambas compañías tecnológicas fueron condenadas a pagar una indemnización de un total de 6 millones de dólares.

Snap y TikTok llegaron a un acuerdo con KGM antes de ese juicio.

Meses después, Snap, TikTok y YouTube resolvieron otro caso que debía ir a juicio en agosto; el demandante, identificado como RKC, retiró entonces sus demandas restantes contra Meta, lo que permitió a la empresa propietaria de Instagram y Facebook evitar el juicio sin necesidad de llegar a un acuerdo.

Al cerrar convenios antes del inicio de un juicio, las empresas de redes sociales logran limitar los costos derivados de los honorarios legales y las posibles sanciones.

Otra es que evita que sus directivos tengan que testificar ante el tribunal o que documentos internos salgan a la luz pública.

Se esperaba que el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg; el responsable de Instagram, Adam Mosseri; y el director ejecutivo de Snap, Evan Spiegel, fueron llamados a declarar como testigos clave en el juicio previsto en Los Ángeles.

En agosto, Meta acordó pagar más de 18.000 millones de dólares en sanciones, además de implementar cambios en Instagram y Facebook para los usuarios adolescentes, tras alcanzar un acuerdo con 52 impuestos generales pocos días después del inicio de un juicio en California.

El pacto se vendió apenas un día después de que Mosseri prestara declaración, y antes de que Zuckerberg fuera llamado al estrado.

No obstante, Meta ha debido afrontar otros procesos judiciales.

A principios de este mes, un juez de Nuevo México ordenó a Meta pagar 25,000 millones de dólares, tras determinarse que la empresa fue responsable de engañar a los usuarios del estado sobre el uso de sus datos, en un caso relacionado con el escándalo de Cambridge Analytica.

Ot”Nuestro objetivo final es hacer que estas empresas de redes sociales rindan cuentas por cómo sus acciones han afectado a millones de niños en todo el país, y estos acuerdos nos permiten seguir avanzando hacia ese objetivo”, dijo.o jurado del mismo estado declaró al gigante de las redes sociales responsable de causar daños a menores, lo que derivó en una sanción total de 942 mi”Estamos orgullosos de haber logrado justicia para nuestros clientes (...) KDB y SJ”, dijeron los abogados de los demandantes en un comunicado.lones de dólares a principios de este año.